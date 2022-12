Limitowana oferta HARIBO na Boże Narodzenie Poczuj smak świąt #zradością!

Ulepimy dziś bałwana?

Pianki bałwanki, kolorowe czapeczki i kapelusze pozwolą Ci ulepić bałwana bez względu na pogodę. To prawdziwa radość! Ale, ale – nasze bałwanki nie topią się, a znikają w mig. Co stoi za tą tajemnicą? To ich smaki, którym nie oprze się żadne dziecko czy dorosły: krem ​​truskawkowy, pomarańcza, jagoda i truskawka. Mniammm…, a do tego są wegetariańskie!