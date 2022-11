Lindsay Lohan powraca. W tym kostiumie nie mogła zniknąć w tłumie

Kolorowy total look? Lindsay Lohan zawiesza poprzeczkę znacznie wyżej i łączy wzorzystą marynarkę nie tylko z bliźniaczymi spodniami, ale także golfem. Długie dzwony przykrywają buty na platformie, a nogi aktorki zyskują na wydłużeniu. Prosty i utrzymany w standardowym rozmiarze krój marynarki to świetny wybór. Jedyne, co wzbudza wątpliwości to elastyczny golf, który dużo lepiej wypadłby w jednolitej i odróżniającej się nieco od reszty postaci. Przesadna ilość graficznego wzoru sprawia wrażenie, jakby Lindsay Lohan była postacią gry na Game Boya, albo jednym z klocków Tetris.