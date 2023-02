Lipton gra z 31. Finałem WOŚP: Poczuj Moc Dobra

Współpraca marki Lipton oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpoczęła się w 2013 roku. Od tego czasu marka po raz 6. wspierać będzie to wyjątkowe przedsięwzięcie, jakim jest Finał WOŚP, które od lat łączy ludzi i pomaga tym, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej. "To dla nas ogromna przyjemność i wielki zaszczyt dołączyć do akcji, która łączy Polaków o wielkich sercach. Marka Lipton czerpie z dobra natury i chce się dzielić nim z innymi. Czyny świadczą więcej niż słowa, dlatego nie mogło nas zabraknąć przy tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych konsumentów oraz wszystkich wspierających Fundację limitowaną serię herbat Lipton Yellow Label sygnowaną serduszkiem WOŚP." – mówi Anna Tryfon, Lipton Brand Manager.