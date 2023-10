Liście z drzewa sąsiada opadają na twoją działkę? Oto co "mówi" prawo

Spadające liście z drzew, choć piękne, bywają irytujące. Większość osób od razu chce się ich pozbyć z działki, sprzątając je na bieżąco. Co, jednak gdy, liście spadną z drzewa, które znajduje się na działce sąsiada? Co powinniśmy z nimi zrobić? Odpowiedź nie jest taka prosta, jak może się wydawać. Przepisy nie do końca to definiują.