Kartka sąsiedzka wzbudziła spore emocje. "Musiała być upojna noc"

"Musiała być upojna noc"

Sąsiedzka kartka choć wywołała naprawdę spore emocje, sprawiła także, że między sąsiadami rozpoczęły się żarty na tle erotycznym, a jeden z nich powiedział, że "noc musiała być upojna, skoro na klatce znaleziono coś takiego". Wspomniany bat z pewnością może kojarzyć się różnie, w szczególności po przeczytaniu lub obejrzeniu słynnej trylogii Greya. W tym wypadku jednak mogło być zupełnie inaczej. Znaleziony bat to tzw. palcat lub inaczej szpicruta, czyli rodzaj pręta pokrytego skórą lub rzemienną plecionką, który jest stosowany jako pomoc jeździecka, służąca do poganiania konia. Sąsiad, który go zgubił na klatce schodowej, może równie dobrze jeździć konno, co najlepiej tłumaczyłoby, skąd taka rzecz znalazła się na klatce i wzbudziła tak wielkie emocje wśród mieszkańców.