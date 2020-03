WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit + 2 koronawirus kwarantannakoronawirus oprac. Aleksandra Kisiel 3 godziny temu List do redakcji: “Pracownicy chcą odbywać kwarantannę w hotelach. To niedopuszczalne!” Pani Ada mieszka w Gdyni. Pracuje w recepcji jednego z większych hoteli w mieście. Opisała nam przypadek potencjalnego klienta, który chciał wynająć pokój na dwa tygodnie. Planował odbyć kwarantannę w hotelu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Odbió kluczy do pokoju w hotelowej recepcji. (Shutterstock.com, Fot: dotshock) Pani Ada pracuje w branży hotelarskiej. Podkreśla, że ostatnie tygodnie były wyjątkowo trudne dla ludzi pracujących w tym sektorze. Małe hotele już dawno się pozamykały. Ludzie odwołują przyjazdy lub przekładają je na późniejszy termin. Panią Adę zaniepokoiła jednak inna sytuacja. Czy kwarantannę można odbyć w hotelu? W piątek do hotelu zadzwonił klient zainteresowany dwutygodniowym pobytem. - Nie jest to jakieś niespotykane, główne takie pobyty teraz mamy. Ludzie pracują, mimo tego, co się dzieje i nie mają się gdzie zatrzymać. Tak więc zaczęłam liczyć całkowity koszt, przy okazji zaczynając klasyczny ''small talk'' w celu wyciągnięcia jak największej ilości informacji i ewentualnych oczekiwań - mówi pani Ada. Okazało się, że mężczyzna pracował za granicą, podróżował. Z powodu pandemii koronawirusa zerwano z nim kontrakt. Teraz wraca do Polski z jednego z krajów największego ryzyka i musi przejść obowiązkową kwarantannę. - Wiadomo przecież, że nie pojedzie do domu, bo tam wszystkich pozaraża, więc musi zatrzymać się w hotelu i stąd jego telefon. Zaniemówiłam - wspomina pani Ada. - Po chwili jednak doszłam do siebie i grzecznie poinformowałam pana, że nie mogę go przyjąć do hotelu w takich okolicznościach. W rezultacie spotkałam się z ogromnym rozżaleniem i irytacją - wspomina recepcjonistka.

“Jak to nie możecie!? To gdzie ja mam do jasnej cholery pani zdaniem odbyć kwarantannę?! W domu, z rodziną, żebym ich zaraził?!” pytał rozżalony klient. - Odpowiedziałam zgodnie z prawdą: ''Przykro mi, ale nie wiem. Nie mogę wpuścić pana do hotelu, w którym przebywają inni goście i kilka do kilkunastu osób z personelu. Zagrażałby pan ich zdrowi”u - wyjaśnia pani Ada. Okazuje się, że to nie pierwszy taki przypadek. Klienci pytani wprost, czy przyjeżdżają z terenów, w których panuje epidemia, często kłamią. Dlatego personel stara się inaczej wyciągnąć informacje od potencjalnego gościa hotelu, aby nie narażać zdrowia innych osób. Gdzie odbyć kwarantannę, jeśli jest to konieczne? Najlepszym miejscem jest oczywiście własny dom lub pusty lokal należący do krewnych czy znajomych. Najem tymczasowy został chwilowo zdelegalizowany, więc szukanie mieszkania na AirBnb odpada. Jeśli nasi bliscy są w grupie ryzyka (osoby starsze, chore na nowotwory, przyjmujące immunosupresanty, kobiety w ciąży) i kwarantanna w miejscu zamieszkania jest niemożliwa, należy skontaktować się z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która udzieli informacji o miejscach zbiorowej kwarantanny. Ich zapewnienie leży w gestii samorządu lokalnego i we wszystkich województwach powstają kolejne placówki, w których można przeczekać przepisowe 14 dni.

Na miejsca zbiorowej kwarantanny przekształcane są szkoły, hotele pracownicze, centra kultury czy inne obiekty użyteczności publicznej. Karą za nieprzestrzeganie kwarantanny może być 30 dni pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 30 tys. zł. Gdy okaże się, że złamanie kwarantanny zostanie uznane: za powszechnie niebezpieczne dla życia lub zdrowia,

powodujące zagrożenie epidemiologiczne,

za szerzenie się choroby zakaźnej sprawa może trafić do sądu, a łamiący zasady kwarantanny może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, przy czym jeżeli następstwem takiego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób – karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.