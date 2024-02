Love season – luty miesiącem inspiracji | MODIVO

Odliczając dni do wiosny MODIVO prezentuje pełną inspiracji, intensywnych kolorów i najnowszych trendów specjalną ofertę na luty. Wśród nich ubrania kultowych skandynawskich marek takich jak ROTATE, a także propozycje od marek premium BOSS, Tommy Hilfiger czy Liu Jo. I to w soczystych supermodnych aktualnie karmazynach, różu w stylu Barbiecore czy metalicznym srebrze. Luty należy do celebracji mody!