Luka w prawie nie gwarantuje, że dzieci wyjadą na ferie zimowe

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego ferie zimowe dla uczniów ze wszystkich województw zostały zamienione na przerwę od nauki, która będzie trwać od 4 do 17 stycznia 2021 roku. Według rządu przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie wycieczek uczniów i ich rodzin po Polsce, co ma znacząco zmniejszyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wyjazdy sportowe pod znakiem zapytania

To samo słyszymy od innej firmy organizującej obozy sportowe. – Nastał trudny czas dla naszej branży, bo ciężko coś zaplanować. Decyzje podejmowane przez rząd są nieprzewidywalne – mówi nam osoba z firmy "Róża wiatrów" specjalizującej się w organizacji obozów sportowych dla młodzieży. – Liczymy na to, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i uda się zrealizować wszystkie turnusy. Jednak nic na sto procent nie możemy zagwarantować. Od wielu lat organizujemy wyjazdy zimowe, nigdy żadnego nie odwołaliśmy – ubolewa przedstawicielka "Róży wiatrów".

Dzieci czekają na ferie

– Ala i Tadek czekają na ferie. Chcę, żeby moje dzieci wzięły udział w obozach sportowych, bo to obecnie jedyna możliwość, żeby zgodnie z przepisami mogły wyjechać. Córka chciałaby pojechać na obóz pływacki, a syn na obóz narciarski. W sieci jest mnóstwo ofert zimowych wyjazdów, ale przekonałam się, że nie tak łatwo zarezerwować turnus. Organizatorzy sami nie wiedzą, czy na pewno się odbędą – mówi nam Marianna Kasprowicz. – Od kilku miesięcy syn i córka większość czasu spędzają w domu. Nie byliśmy w tym roku na żadnych wakacjach, więc chciałabym, żeby chociaż w czasie ferii mogli gdzieś pojechać. Przyznam, że i dla mnie byłaby to chwila wytchnienia. Teraz, kiedy ja pracuję z domu, a dzieciaki uczą się zdalnie, jest nam ciężko. Ala i Tadek na wyjeździe mogliby się rozerwać i spędzić czas z rówieśnikami, a ja mogłabym odpocząć – podkreśla mama dwójki dzieci.

Rodzice mogą liczyć na zwrot pieniędzy, ale organizatorzy zimowisk będą stratni

Co jeśli rząd wprowadzi obostrzenia, które uniemożliwią organizację obozów sportowych w czasie ferii? "Róża wiatrów" deklaruje, że rodzice, otrzymają zwrot pieniędzy za wykupione turnusy. – Jeśli to będą odgórne decyzje z ramienia rządu, to zwrócimy pieniądze – mówi przedstawicielka firmy. – Odwołanie wyjazdów będzie dla nas równoznaczne ze stratami. Mamy wielką nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo ten rok i tak był bardzo trudny dla całej branży – dodaje.