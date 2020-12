Zosia Zborowska pozuje z osłem. Aktorka zwróciła się do fanów z apelem

Zosia Zborowska z apelem do fanów

Okazuje się, że kalendarz, do którego pozowała aktorka, został wymyślony po to, aby pomóc schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim. Cała inicjatywa została określona hasłem "Miłość i zaufanie". Na oficjalnej stronie schroniska można przeczytać, że kalendarz pokazuje miłość człowieka do zwierząt, a zarazem zaufanie zwierząt do ludzi.