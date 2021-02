Lusterko kosmetyczne z podświetleniem. Dlaczego warto je mieć?

Makijaż jak z salonu urody

Zwykłe lustro nad umywalką i oświetlenie łazienkowe, przy którym najczęściej robimy makijaż i wykonujemy wszelkiego rodzaju czynności higieniczne, często jest niewystarczające. Nie wystarczy standardowe oświetlenie, które często przekłamuje kolory np. cieni do powiek czy podkładu. Niesymetryczne kreski na powiekach, zauważalne smugi podkładu czy drobinka cienia do powiek, która opadła na policzek – takie drobiazgi potrafią skutecznie popsuć dzień. Większość z nich wynika z niestaranności i tego, że nie widzimy od razu takich błędów. Uzupełnieniem łazienkowego lustra i oświetlenia może być praktyczne lusterko kosmetyczne.

Gadżet do makijażu z podświetleniem przyda się w ciemnej, słabo oświetlonej łazience, a także tam, gdzie makijaż robimy odwróceni tyłem do źródła intensywnego światła. Przyda się też, gdy chcemy dokładniej widzieć np. brwi i kontrolować stopień nabłyszczenia rozświetlaczem (ten kosmetyk najczęściej płata figle - po wyjściu z domu efekt jest inny). Poza względami praktycznymi takie lusterka stanowią też dopełnienie aranżacji łazienki lub kącika rodowego z toaletką. Mogą mieć formę stojącą, z regulowanym kątem nachylenia lub być montowane do ściany (przykręcone na stałe lub zamocowane przyssawkami). Większość tych gadżetów ma dwa lusterka: z jednej strony zwykłe, oddające wygląd naszej twarzy w proporcji 1:1, oraz drugie, które powiększa kilkakrotnie twarz (w odbiciu widzimy fragment twarzy w 1-, 2-, 3-, 4- lub maksymalnie 5-ciokrotnym powiększeniu).