Ma 80 lat i wyszła za mąż. Do ślubu poszła w szpilkach

"Nie zostało mi wiele lat. Chcę się nimi nacieszyć"

Buty na wysokiej szpilce. Obcisła biała suknia z górą typu bandeau i rozporkiem odsłaniającym nogę. 80-letnia Janet postanowiła pójść do ślubu w wymarzonej stylizacji, nie oglądając się na to, co jest "stosowne do jej wieku". Kobieta nie posiadała się z radości, że w ostatnich latach podejmowała decyzje w zgodzie ze sobą. Nie inaczej było w przypadku wybierania odpowiedniej stylizacji na własny ślub.