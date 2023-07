Ma przerzuty do mózgu. Pokazała, jak wygląda teraz

Shannen Doherty to jedna z najpopularniejszych aktorek lat 90., która sławę zyskała rolą Brendy w kultowej produkcji "Beverly Hills 90210". Obecnie aktywistka i działaczka społeczna wspiera kobiety zmagające się z nowotworami. Kilka lat temu aktorka zachorowała na raka piersi. Chociaż początkowo rokowania były dobre, to niedawno poinformowała fanów o pogarszającym się stanie zdrowia i przerzutach do mózgu.