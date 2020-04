Maciej Stuhr o izolacji i zmianie kariery. Mógłby zacząć wiejskie życie

Maciej Stuhr udzielił wywiadu Aleksandrze Boćkowskiej z Vogue.pl. Aktor i dziennikarka rozmawiają o życiu, karierze i wolności w czasach koronawirusa. Stuhr zdobywa się na niezwykłą szczerość.



Maciej Stuhr przez ostatnie pięć lat aktywnie i zabawnie komentował naszą rzeczywistość. Szczególnie polityczną. Nie stronił od żartów i przytyków w stronę partii rządzącej. Nie bał się zabierać głosu podczas imprez i gal, które prowadził. Jednak w czasach pandemii koronawirusa nie jest tak aktywny, jak można by się spodziewać. Z czego to wynika?

W rozmowie z Aleksandrą Boćkowską Stuhr przyznaje, że milczy, bo odpoczywa. I nie ukrywa, że to dla niego sprawa dość niezręczna, bo świat dookoła przechodzi przez wielki kryzys, ludzie chorują, boją się o przyszłość. Stuhr może sobie pozwolić na odpoczynek z kilku powodów.

Po pierwsze dlatego, że zaplanował go już dawno. A mógł to zrobić, bo miniony rok był dla niego bardzo pracowity.

"Nakręciłem trzy seriale, trzy filmy fabularne, wyreżyserowałem dwa filmy ze studentami z Warszawy i spektakl „Inni ludzie” ze studentami we Wrocławiu, obroniłem doktorat. Bardzo więc potrzebowałem czasu, kiedy mógłbym przez chwilę nie pracować, pobyć z najbliższymi, zmierzyć z własnymi myślami, poczytać. Odpoczywam zatem, ale ze świadomością, że większość ludzi, w tym moich przyjaciół i znajomych, ma się kiepsko", mówi.

Maciej Stuhr o Dudzie: "Niech wygra wybory i weźmie odpowiedzialność"

Dziennikarka jest ciekawa, dlaczego Stuhr tak rzadko zabiera teraz głos. Aktor i reżyser zdradza, że jego milczenie jest spowodowane tym, co dzieje się w polityce. "Poziom absurdu i zapalczywy pęd władzy do utrzymania jej i zagarnięcia każdego rodzaju rzeczywistości, doprowadza mnie do przekonania: „niech oni się w tym babrzą, jak chcą”, a nawet – choć jeszcze miesiąc temu nie sądziłem, że coś takiego powiem – niech Andrzej Duda wygra te wybory. Niech wezmą pełną odpowiedzialność za kraj, za stan, w jakim on się znajdzie za pół roku, za rok.

Stuhr podkreśla, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której nasza wolność ogranicza się do wolności wewnętrznej. Mamy prawo myśleć, co chcemy, ale nie mamy nawet jak protestować przeciwko temu, co dzieje się w parlamencie. Choć Stuhra obserwuje milion ludzi na Facebooku, aktor nie przecenia swojego wpływu na opinię publiczną.