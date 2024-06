Macudzińska pokazała siostrę. Fani natychmiast dostrzegli podobieństwo

Celebrytka na co dzień mieszka w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie niedawno odwiedziła ją siostra. Izabela Macudzińska nie ukrywa, że jest bardzo związana z Moniką.

Co ciekawe, celebrytka twierdzi, że kobiety bez wcześniejszego umówienia się założyły identyczny outfit, składający się z koszuli, biustonosza oraz szortów w paski. Jedyna różnica w stylizacji celebrytek to obuwie, jednak i tu obydwie panie postawiły na wygodne, białe sneakersy.

Macudzińska i jej siostra postawiła na bardzo modny look - materiałowe szorty z guzikami, przypominające męskie bokserki już od kilku sezonów królują wśród fashionistek. Dodatkowo wzór w niebiesko-białe paski świetnie nadaje się na lato, a połączenie góry od bikini z nietypowym dołem od razu przykuwa uwagę. Koszula z długim rękawem jest świetną opcją dla mniej odważnych osób, które nie chcą odsłaniać zbyt dużo.

Fani Izabeli Macudzińskiej nie szczędzili komplementów i skomentowali jej stylizacje, zauważając też podobieństwo do siostry. "Przepiękne, a jakie podobne", " Pani delikatność i temperament siostry tworzą idealną mieszankę. Sisters power", "Mam to samo z siostrą. Nie mieszkamy razem, a jak się widzimy, to często jesteśmy ubrane tak samo ", "Ślicznie wyglądacie", "Cudowne" - czytamy w komentarzach.