Magda Femme skończyła 51 lat. Co dziś słychać u pierwszej żony Michała Wiśniewskiego?

Dzięki "Ich Troje" szybko zdobyła popularność. Od zawsze łączyła przyszłość z muzyką

Magda Femme od najmłodszych lat miała artystyczne zacięcie. Już od najmłodszych lat uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie uczyła się grać na skrzypcach. Należała też do kółka teatralnego. Wkrótce dołączyła do zespołu wokalnego. Już później, gdy rozpoczynała swą karierę z "Ich Troje", Michał Wiśniewski przyznał, że umiejętności Femme są niezwykle przydatne, gdyż występy grupy często nawiązują do musicali oraz przedstawień teatralnych.