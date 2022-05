Mandaryna skomentowała krytykę wobec Wiśniewskiego. Ujawniła za dużo?

Mandaryna odniosła się do niedawnego komentarza Niny Terentiew, która ostatnio mocno skrytykowała to, jakim mężem jest Michał Wiśniewski. - Nie rozumiem kobiet, które za niego wychodzą, bo jest najgorszym mężem, skoro to idzie, jak idzie - powiedziała Terentiew. Co na to jego druga żona?