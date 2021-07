Magda Mołek stawia na naturalność. Dziennikarka coraz częściej pokazuje się bez makijażu

Na własnych zasadach

W 2019 roku Magda Mołek postanowiła odejść z ogólnopolskiej telewizji i zacząć rozwijać własną markę. Jej pomysł na kanał "W moim stylu" został pozytywnie przyjęty przez internautów. Mołek nadal przeprowadza wywiady, ale robi wszystko na własnych zasadach. To ona decyduje, kto będzie gościem, o co go zapyta oraz jak sama będzie wyglądać.