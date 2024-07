Magdalena Boczarska kolejną gościnią w "Pasja jest kobietą"

- Odrobina próżności jest wpisana w ten zawód. Przecież my się przeglądamy w państwa oczach. Bez tego poklasku widza i docenienia naszej pracy, nasz zawód w ogóle nie ma sensu. Ja występuję dla publiczności, więc jeśli ja tego poklasku nie dostaję, mam poczucie, że coś jest nie tak: spektakl się nie spodobał, albo ludzie nie poszli do kina. Jedynym wymiernym lustrem, w którym się przeglądamy jest państwa akceptacja - powiedziała aktorka.

- To nie są pieniądze, które ma nam wypłacić rząd, czy państwo. To nie są pieniądze, które pójdą z kieszeni podatnika. To są pieniądze, które powinny wypłacić nam platformy streamingowe od ilości wyświetleń - podkreśliła gwiazda.