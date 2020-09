Maja Bohosiewicz ma żal do siostry i rodziców. Poszło o dzieciństwo

"Nasze dzieci bardzo płaczą, że ona ma rodzinkę i bardzo tęskni za rodzinką i żeby ona przyszła do nas. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, żeby rodzinka myszek polnych u nas zamieszkała" – podzieliła się swoimi przemyśleniami i zapytała, czy ktoś ma doświadczenie z myszkami polnymi. Na jej relację odpowiedziała siostra, Sonia Bohosiewicz . "Ja miałam chomiki, to takie myszki bez ogona, ale mi spier...." – napisała. I wtedy rozpętała się kłótnia.

Maja i Sonia Bohosiewicz pokłóciły się o chomiki

"Właśnie, że miałam chomiki i to bardzo dużo chomików i one objadały rodzicom dyplomy, bo te dyplomy kładli na akwariach, żeby nie uciekały" – tłumaczyła się Sonia Bohosiewicz. Maja z niedowierzaniem zapytała siostrę, o jakie dyplomy chodzi. Żartobliwie zapytała, czy to dyplomy z konkursu recytatorskiego. "Co to za dyplomy, o których ja nic nie wiem?" – dziwiła się. Chodziło o dyplomy ukończenia studiów.