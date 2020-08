Maja Bohosiewicz pokazała zdjęcie swoich dzieci. Fani byli zaniepokojeni

Maja Bohosiewicz pokazała zdjęcie z wakacji

Niedawno również wyruszyła na wakacje z dziećmi bez swojego męża. Na swoim profilu na Instagramie relacjonuje swój urlop. I tak właśnie z tego wyjazdu pokazała zdjęcie swoich pociech, które stały przodem do ściany. Fotografia wywołała skrajne reakcje. Niektórzy pisali, że wygląda to jak kara oraz że jeśli nie chce pokazywać swoich dzieci, to niech nie robi tego w żaden sposób. Znaleźli się również tacy, którzy bronili projektantki.