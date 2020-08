Maja Bohosiewicz promuje swoje stroje kąpielowe. Zdradziła, dlaczego tak bardzo stawia na modelację sylwetki

Na profilach w mediach społecznościowych Mai Bohosiewicz bez problemu znajdziemy zdjęcia w stroju kąpielowym, bez makijażu czy po ćwiczeniach. Aktorka chętnie pokazuje się w naturalnej wersji i zachęca do tego wszystkich swoich obserwatorów.

W ostatnim poście zdradziła, że jednak nie zawsze akceptowała swoją sylwetkę. Przytyki, które słyszała od najbliższych zapadły jej dotkliwie w pamięć, jednak wyraźnie zaznacza, że nie ma do nikogo żalu. "Jako dziecko i jako nastolatka ciągle słyszałam, że mam krzywe nogi. Mój tata, rocznik 48. totalnie nie słyszał o 'wzmocnieniu pozytywnym' i skupianiu się na mocnych stronach. Jest raczej tatą, który często i konkretnie mówił mi, co w moim wyglądzie się nie zgadza. Żeby nie było złudzeń, nie mam pretensji, taki był i taki jest, lubię gościa" – wspominała aktorka.

"Tak więc, jako nastolatka miałam wyrywnego z ręki rogalika z czekoladą, żebym się pilnowała, bo 'to wszystko zaraz się posypie'. Wiedziałam także, że 'mam nogi na beczce prostowane', że niestety nie są takiej długości, jak nogi mojej siostry i ogólnie jestem najsłabsza z 'miotu' niska, mała i liche włosy. Nogi od zawsze były moim największym kompleksem, między kolanami mógł przejechać tramwaj. Wtedy też wypracowałam sobie cały styl stawania do zdjęć i ubierania się na życie" – ciągnęła.

To właśnie przez takie myślenie, albo raczej dzięki niemu, stworzyła kolekcję swoich strojów kąpielowych, które pomogą ukryć to, co nam się nie podoba i wymodelować sylwetkę, a przede wszystkim poczuć się dobrze z samym sobą.