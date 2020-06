Maja Bohosiewicz zdradziła przepis na idealne małżeństwo. Rada od terapeutki

"Terapeutka mi powiedziała, że w idealnym świecie numerem jeden powinni być partnerzy, a dopiero potem dzieci. I tak właśnie było. Ten piątkowo-sobotni czas to było coś na miarę randek sprzed dekady. To tak się da? Da się. I powiem wam, że było wybitnie" - rozpoczęła swój wpis.

"Pozdrawiam z taksówki w drodze do teściowej po śmierdziuchy. Czas wrócić do 'daj, chce, nie tam, tu on mnie bije, oddaj mi to mamo, weź jej tato, daj mu, kupę, siku, nie takie, sama, sam, z tobą, z nim, nie, z nim chce, weź, zrób'" - dodała z ironią. Która mama nie ma takich problemów? Warto może jednak zainspirować się podejściem Bohosiewicz i czasami gdzieś wyskoczyć z partnerem, choć na chwilę.