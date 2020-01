Maja Bohosiewicz całowała się z mężem. Takie zdjęcie opublikowała Aleksandra Domańska

Aleksandra Domańska opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię, która przedstawia Maję Bohosiewicz w intymnej sytuacji. Przy okazji optrzyła ją zabawnym podpisem. Osoby ze świata show-biznesu komentują.

Aleksandra Domańska słynie z dystansu do siebie i poczucia humoru. Mogliśmy zaobserwować to m.in. w programie "Ameryka Express", w którym występowała razem ze swoim bratem Dawidem. Teraz potwierdziła to, publikując zdjęcie na instagramowym koncie. Widzimy na nim, jak pozuje z kieliszkiem w ręku, a obok Maja Bohosiewicz całuje się z mężem.