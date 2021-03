Makijaż wieczorowy wymaga czasu. Co zrobić, aby make-up wyglądał perfekcyjnie i jak wykonać go krok po kroku? Przeczytajcie.

Jak zrobić trwały makijaż wieczorowy?

Aby makijaż wieczorowy wyszedł perfekcyjnie i spełniał swoją funkcję, musisz zastosować kilka zasad. Zanim przystąpisz do wykonywania makijażu przygotuj swoją skórę: wykąp się, oczyść twarz. Makijaż najlepiej wykonywać w "ubraniu roboczym", a nie w docelowym stroju. Pyłki, cienie, podkład mogą skończyć na twoim eleganckim ubraniu, a z pewnością chcemy tego uniknąć.

Jeżeli obawiasz się, że makijaż osiądzie na kołnierzyku ubrania podczas przekładania przez głowę, podłóż pod dekolt ręcznik lub przypnij do niego wsuwkami chusteczki higieniczne. Wcześniej warto wykonać również fryzurę. Makijaż potraktowany ciepłym powietrzem z suszarki, najprawdopodobniej trzeba będzie powtórzyć.

Przed przystąpieniem do makijażu warto również przygotować kosmetyki, których będziesz używała. Pamiętaj także, żeby wybrać miejsce, w którym będziesz mogła wykonać makijaż przy świetle dziennym. Sprawdzonym sposobem jest ustawienie lusterka na parapecie, dzięki czemu unikniecie efektu maski. Kiedy dzień jest krótki, zapal górne światło i ustaw 2 lampki, po prawej i po lewej stronie twarzy, żeby na twarz nie padał cień.

Makijaż wieczorowy - krok po kroku

Pamiętaj, aby twoje pędzle i inne przybory do malowania były zawsze czyste. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że na twojej twarzy nie pojawią się żadne wypryski. Od czego zaczynamy nasz makijaż wieczorowy?

Krok pierwszy to przygotowanie twarzy. Na usta nałóż delikatny peeling cukrowy, aby wygładzić wargi. Kosmetyk możesz zrobić samodzielnie ze scukrzonego miodu lub łyżki oliwy z oliwek zmieszanej z łyżką cukru. Możesz użyć też gotowego produktu. Po peelingu nałóż na usta balsam nawilżający.

Następnie nawilż twarz. Radzimy nie nakładać podkładu na suchą skórę, ponieważ fluid tylko to podkreśli. Po nałożeniu kremu warto odczekać ok. 10-15 minut, aby się wchłonął. W innym przypadku podkład szybko spłynie.

Krok drugi to nałożenie bazy lub primera. Dzięki temu zawęzimy pory, wyrównamy koloryt skóry i sprawimy, że inne kosmetyki będą się dłużej trzymały. Następnie skoryguj niedoskonałości. Jeśli masz pryszcze, blizny po nich lub strupki, nałóż miejscowo kryjący korektor w sztyfcie lub w kremie. Korektorem możesz zamaskować również wyraźne plamy i przebarwienia słoneczne.

Krok trzeci. Następnie przypudruj twarz transparentnym pudrem. Podkład będzie trzymał się dłużej, a skóra będzie sprawiała wrażenie aksamitnej i matowej. Użyj do tego puszku, przykładając i odciskając puder na twarzy centymetr po centymetrze. Możesz też użyć odpowiedniego pędzla.

Krok czwarty. Potem nałóż na skórę dobrze dobrany podkład. Jeżeli chcesz ukryć swoje niedoskonałości, wypryski i trądzik, wybierz podkład wyrównujący nierówności skóry. Zwróć uwagę na sposób aplikowania kosmetyku. Nie rozcieraj fluidu po całej twarzy. Lepiej zrobić to opuszkami palców, nakładając kilka kropel podkładu na całej twarzy. Potem możesz użyć gąbeczki lub pędzla, którymi rozprowadzisz kosmetyk. Jeżeli zauważysz, że podkładu jest za mało, ponownie nałóż go opuszkami palców na twarz i znów zacznij go dociskać do buzi.

Krok piąty. Aby pozbyć się cieni pod oczami i rozświetlić okolicę oka, nałóż korektor.

Krok szósty. Bakeing! Co to znaczy? Użyj do tego trójkątnej gąbeczki, którą zanurzysz w sypkim pudrze. Następnie nałóż jego naprawdę grubą warstwę pod oczami aż do linii nosa. To przygotowanie powiek do nałożeni cieni i gwarancja, że płynne kosmetyki zostaną na swoim miejscu. Nadmiaru pudru będziesz mogła pozbyć się pędzlem.

Krok siódmy. Baza pod cienie do powiek. Aby cienie do powiek były trwałe i efektownie prezentowały się przez cały wieczór, nałóż na powieki bazę. Im cieńszą warstwę bazy pod cień nałożysz, tym lepszy i trwalszy efekt uzyskasz.

Krok ósmy. Wieczorowy makijaż oka. To, w jaki sposób pomalujesz oczy zależy tylko od ciebie. Na wieczór z pewnością sprawdzi się kreska eyelinerem i złociste cienie do powiek. Spokojnie możesz je połączyć z ciemnymi cieniami, które nie zbyt nadają się do makijażu dziennego. Jeśli chcesz doczepić kępki rzęs, spróbuj to zrobić dwa dni wcześniej w domu, aby mieć pewność, że nie jesteś uczulona, a sam zabieg wykonasz samodzielnie.

Krok dziewiąty. Po makijażu oka pudrujemy twarz transparentnym pudrem. Następnie wykonturuj twarz. Do tego potrzebny będzie ci bronzer. Rozprowadź go skośną linią biegnącą od okolicy uszu w kierunku kącików ust. Na policzki nałóż róż, który doda kolorytu twojej skórze, a szczyt policzków i wzgórek nad ustami przejedź rozświetlaczem. Na koniec nałóż pomadkę na usta.

Co zrobić, aby makijaż wieczorowy przetrwał całą noc?

Po wykonaniu makijażu możesz użyć produktu utrwalającego w spreju. Działa on podobnie jak lakier do włosów. Oprócz tego warto postawić na dobrej jakości kosmetyki, które również odżywią naszą twarz. Najlepiej dzień wcześniej nałożyć na skórę maseczkę, która dogłębnie nawilży i przygotowuje naszą buzię do cięższego makijażu.