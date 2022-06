Mała czarna nigdy nie wyjdzie z mody. Socha wybrała tę klasykę na randkę z mężem

W okryciach wierzchnich do małej czarnej można w zasadzie przebierać do woli. By uzyskać bardziej elegancki efekt, załóż do niej klasyczny płaszcz. Styl casualowy stworzy z kurtką dżinsową, natomiast pazura nada jej kurtka skórzana. Do małej czarnej wybierać będziemy raczej niewielkie torebki na długim pasku lub kopertówki. A jeśli chodzi o buty, to najlepiej pasować będą buty na obcasie – klasyczne szpilki czy sandałki. By nieco zaszaleć i wyróżnić się z tłumu, wybierzmy nie czarne obuwie, a takie w intensywnych kolorach. Doskonale sprawdzi się róż, który tego lata jest na topie.