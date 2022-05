Sylwia Bomba eksponuje piękną sylwetkę. Ta sukienka to odważny wybór

Sylwia Bomba chętnie pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już prawie 800 tys. osób! Ostatnio celebrytka wybrała się wraz z czteroletnią córką Antosią na wakacje do Turcji, co skrzętnie relacjonowała w sieci. Po powrocie do kraju postanowiła spotkać się z paczką przyjaciół. Teraz udostępniła zdjęcie stylizacji, na którą postawiła tamtego wieczoru.