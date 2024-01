Mała czarna wyszła z mody? Sukienka Herbuś to majstersztyk nie tylko na walentynki

Karnawał i walentynki to okazje, które aż się proszą o ekspresję w kontekście stylizacji. W tym roku lepiej zapomnij na chwilę o swojej sprawdzonej małej czarnej i zrób miejsce w szafie dla czegoś, co zapiera dech w piersiach – czerwonej sukienki, która jest już modowym must havem wśród polskich gwiazd. To kolor odważny, pełen pasji, kobiecy, a więc idealny, by podkreślić swoją osobowość i zrobić niezapomniane wrażenie.