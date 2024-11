Małe jest piękne – jakie walizki podróżne na kółkach możesz zabrać na pokład samolotu?

Jeśli dużo podróżujesz, z pewnością wiesz, że wszystkie linie lotnicze dysponują własną polityką wewnętrzną. Odnosi się to do wielu kwestii, w tym do wielkości bagażu podręcznego, który można zabrać ze sobą na pokład bez dodatkowej opłaty. W 2024 roku obowiązują następujące limity w tym zakresie:

Ryanair: 40 × 20 × 25 cm (bez dopłaty – bagaż wielkości torebki damskiej/plecaka) lub 55 × 40 × 20 cm i 10 kg (za dopłatą),

Wizzair: 40 × 30 × 20 cm i 10 kg (bez dopłaty – bagaż wielkości torebki damskiej/plecaka) lub 55 × 40 × 23 cm i 10 kg (za dopłatą),

EasyJet: 45 × 36 × 20 cm i 15 kg (bez dopłaty – bagaż wielkości torebki damskiej/plecaka) lub 56 × 45 × 25 cm i 15 kg ( za dopłatą),

LOT: 50 × 40 × 23 cm i 8/9 kg w zależności od destynacji (bez dopłaty),

Lufthansa: 55 × 40 × 23 cm i 8 kg (bez dopłaty),

Air France: 55 × 35 × 25 cm i 12 kg (bez dopłaty),

KLM: 55 × 35 × 25 cm i 12 kg (bez dopłaty).

Jeśli walizki podróżne na kółkach wykraczają poza te ramy, pozostaje tylko jedna opcja: nadanie bagażu rejestrowanego. To wiąże się jednak z dodatkowym wydatkiem i to często niemałym. Ceny za niego wahają się od kilkudziesięciu do nawet ok. 300 zł. Wtedy jednak zdecydowanie bardziej opłaca się zabranie dużej walizki podróżnej na kółkach.