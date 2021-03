WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne Wideo + 3 gwałtmałgorzata kidawa-błońskakidawa-błońska Dzisiaj, 08-03-2021 15:25 Małgorzata Kidawa-Błońska o nowej definicji gwałtu Gościem programu Newsroom WP była Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapytana o konieczność zmiany aktualnie obowiązującej definicji gwałtu, powiedziała: - Jest wiele ustaw, wiele propozycji, nad którymi się trzeba będzie pochylić. I tak właśnie sprawa gwałtu w naszym kraju nie jest dokładnie dookreślona. Wielokrotnie słyszymy, że kobieta, która domaga się swoich praw, żeby gwałciciel został zatrzymany czy oskarżony, słyszy, że zbyt mało się broniła, czy zbyt mało krzyczała. To jest niedopuszczalne - stwierdziła Kidawa-Błońska i dodała: - Tutaj trzeba zrobić takie zapisy prawne, żeby kobieta była chroniona. I żeby miała poczucie bezpieczeństwa, jeżeli zwróci się do organizacji zajmujących się tym w naszym kraju. Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że w kwestii wprowadzenia zmian w definicji gwałtu, konieczne jest głębokie zastanowienie się nad nową treścią i uważa, że takie zmiany byłyby zasadne. Rozwiń tej propozycji lewicy gwałtem jest … Rozwiń Transkrypcja: tej propozycji lewicy gwałtem jest nie uzyska niewyraźne i świadomej zgody na kontakty seksualne a minimalna kara za taki czyn zostanie podwyższona z dwóch do 3 lat co pani sądzie wiele usta propozycji które Brakło mi się trzeba będzie po kolei po także sprawa w Wałczu w naszym kraju nie jest dokładnie do określona i wielokrotnie słyszymy że kobieta która do swoich za pizzę żeby gwałciciel został zatrzymany co oskarżony słyszy zbyt mało się broniła czy zbyt mało krzyczała to jest niedopuszczalne zrobić taki zapisy prawne i żeby kobieta była chroniona i miała poczucie bezpieczeństwa jeżeli zwróci się do organizacji zajmujących się ty w naszym kraju ze słowami usłyszałem że że pani jest za tą propozycję się nad tą z definicją pochylić bo pamiętam z dyżuru pa poselskich jest 2 rozprawki wy kobiety są w super odzyskują pomocy a wręcz przeciwnie są lekceważone i czasami nawet obrażony w sytuacji kiedy wygłaszają się o pomoc w ujęciu sprawcy gwałtu