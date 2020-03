Małgorzata Kożuchowska cała w groszki. Jej sukienka na wiosnę jest dostępna w sieciówce

Sukienka na wiosnę Małgorzaty Kożuchowskiej idealnie pasuje na każdą okazję. Aktorka nie pierwszy raz pokazała, że jej nazwisko i ponadprzeciętny styl idą w parze.

Małgorzata Kożuchowska zyskała sobie sympatię Polek rolami w serialach takich jak "M jak miłość" czy "Rodzinka.pl". Choć obydwa to już dla niej przeszłość, aktorka nadal cieszy się powodzeniem w swoim życiu zawodowym. W najnowszym wpisie na swoim profilu na Instagramie, Kożuchowska opublikowała zdjęcie z premiery serialu "Motyw". Na tę okazję wybrała sukienkę, którą można dostać w sklepach sieci H&M.

Gwiazda "Rodzinki.pl" postawiła na sukienkę w grochy z sieciówki H&M. Nie ona jedyna – ten model bije rekordy popularności w sieci. Być może to za sprawą tego, że idealnie pasuje do każdego typu sylwetki, a być może za sprawą ceny – kosztuje jedynie 129 zł. Jej luźny fason, bufiaste rękawy, długość do kolan i falbanka u dołu sprawiają, że wygląda elegancko i jest dość elastyczna, jeśli chodzi o interpretację.