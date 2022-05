Małgorzata Kożuchowska zaszalała ze stylizacją. Ten kolor to hit sezonu

Fani Małgorzaty Kożuchowskiej nie szczędzą jej komplementów

Aktorka dobrała do tej stylizacji beżowe sandałki na niskim słupku, masywny, złoty pierścień oraz klasyczne, czarne okulary przeciwsłoneczne. Do tego postawiła na delikatny makijaż w stylu paryżanek oraz włosy gładko zebrane do tyłu, co dodało elegancji. Fani nie ukrywali zachwytu. W sekcji komentarzy pod serią zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej posypały się komplementy.