Małgorzata Opczowska w zaskakującej stylizacji na premierze filmu. Niestosownie do okazji?

Zaskakująca stylizacja Małgorzaty Opczowskiej

Trzeba przyznać, że stylizacja Małgorzaty Opczowskiej doskonale wpisywała się w obecne trendy, gdyż spodnie dzwony są obecnie znowu na topie, a naszyjniki z drobnych koralików biją rekordy popularności. Jak wiadomo, zestawienie białej koszuli i dżinsów nigdy nie wyjdzie z mody. Do stylizacji prowadzącej "Pytanie na śniadanie" nie można byłoby się przyczepić, gdyby nie to, że wybrała ją niestosownie do okazji. Jest to bowiem świetny look na co dzień, ale nie na wielkie wyjścia.