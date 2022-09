Małgorzata Opczowska zakochała się w koledze z pracy. Co się stało później?

- Jestem z niego bardzo dumna, bo jest wspaniałym człowiekiem. Nie mogłam mu tego wyjazdu zabronić, choć oczywiście gdzieś tam w środku ściskało mnie, bo to jest mój mąż, najukochańsza osoba. Gdy go zobaczyłam w kamizelce kuloodpornej, był pierwszy dzień wojny. Nikt z nas nie wiedział, co wydarzy się dalej, mieśmy nadzieję, że to chwilowe, że agresja nie będzie tak eskalowała. To było straszne, pożegnać go i przytulić się do takiego pancerza, który ma chronić przed kulami – powiedziała Opczowska. Dziś para cieszy się czasem, który mogą spędzać wspólnie.