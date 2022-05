Małgorzata Rozenek-Majdan ocenia kreacje Anny Lewandowskiej z Cannes. Która najbardziej przypadła jej do gustu?

Jak Rozenek-Majdan oceniła stylizacje Lewandowskiej?

Która z powyższych najbardziej spodobała się Małgorzacie Rozenek-Majdan? Jak się okazuje, żadna z nich. Celebrytka została zapytana przez dziennikarkę Jastrząb Post, jak ocenia kreacje Anny Lewandowskiej z Cannes i poproszona o wskazanie tej najlepszej. Co zaskakujące, Małgorzacie Roznek-Majdan najbardziej przypadła do gustu casualowa stylizacja z dnia, w którym trenerka przybyła do hotelu na południu Francji.