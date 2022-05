Wygląd Anny Lewandowskiej w Cannes robi wrażenie. Pracuje nad nim sztab ludzi

Nad wyglądem Lewandowskiej w Cannes pracuje sztab ludzi

Anna Lewandowska nie ukrywa, że w Cannes zjawiła się z całym sztabem ludzi, którzy są odpowiedzialni za jej wygląd i przygotowanie do kolejnych wydarzeń. To, jak wyglądają ostatnie "poprawki", możemy zobaczyć na InstaStory, gdzie trenerka zamieściła krótki filmik "zza kulis". Ostatnie dotknięcie pędzlem, ułożenie włosów, zapięcie biżuterii. Oto, ile osób jest obecnych wokół Lewandowskiej, kiedy do jej wyjścia została jedynie chwila.