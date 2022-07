Małgorzata Rozenek-Majdan odsłoniła szyję. Fani zaniepokojeni

– Pytacie o moje kulki na szyi. Oczywiście to nie jest nic groźnego. To jest po prostu mezo [mezoterapia – przyp. red]. Słuchajcie, ja siedzę teraz w domu, w kartonach i po prostu to jest idealny moment do tego, by coś zrobić, bo nie mam zdjęć Jestem skupiona teraz na domu, więc proszę Akurat zrobiłam sobie mezoterapię. (…) A propos kulek, one jutro się wchłoną. (...) To jest zabieg odżywczy na szyję – wyjaśniła Małgorzata Rozenek Majdan.