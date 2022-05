Małgorzata Rozenek-Majdan w dżinsowym komplecie. Wygląda zachwycająco!

Małgorzata Rozenek-Majdan i macierzyństwo

Swoje życie rodzinne gwiazda często pokazuje w mediach społecznościowych. Bez ogródek opowiada także o nim w licznych wywiadach. Najchętniej porusza wówczas temat poczęcia dzieci dzięki metodzie in vitro. Małgorzata Rozenek nie ogranicza się jednak wyłącznie do mówienia o swojej drodze do macierzyństwa dziennikarzom. Wydała książkę oraz założyła fundację, która pomaga kobietom w walce z niepłodnością.