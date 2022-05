Agnieszka Fitkau-Perepeczko kończy 80 lat. Historia jej życia to gotowy scenariusz na film

Kariera, emigracja i miłość po grób

Początkowo kariery młodych aktorów rozwijały się jednotorowo. Ona pracowała w Teatrze Komedia, on dostał propozycję roli w kultowym "Janosiku". Jednak już wkrótce do Agnieszki Fitkau-Perepeczko przyszła propozycja wyjazdu do Australii w roli modelki Mody Polskiej. Dorywcza praca stała się motywacją, by pomyśleć o przeprowadzce do Australii na stałe. Niestety, choć młoda aktorka i modelka była zachwycona perspektywą emigracji, jej mąż nieco gorzej zniósł pobyt za granicą.