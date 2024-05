Błąd popełnia wielu. Kawa traci moc

Na zależność między smakiem kawy a świeżością ziaren zwrócili też m.in. autorzy publikacji "Protecting the Flavors—Freshness as a Key to Quality" (pol. "Chroniąc smaki - świeżość jest kluczem do jakości" - przyp. red.). Badacze podkreślili, że jakość kawy spada już kilka dni po wypaleniu ziaren.