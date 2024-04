Banan ma skórkę w tym kolorze? Lepiej go nie jedz

Banany to cenne źródło potasu, czyli pierwiastka, który jest niezwykle cenny w naszej diecie. Wspiera bowiem prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także pomaga bowiem zachować równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Ekspert do spraw żywienia sugeruje jednak, aby przed zjedzeniem owocu, dokładnie przyjrzeć się jego skórce.

Specjalista dodaje, że powinniśmy też unikać bananów, które są zbrązowiałe w środku. Jest to bowiem znak, że w owocu zachodzą już procesy fermentacji.

Jak już wspomnieliśmy, banany zawierają sporo potasu. Jednak nie jest to jedyna zaleta tych owoców. W bananach znajdziemy też inne pierwiastki, takie jak magnez, fosfor oraz wapń oraz cynk, który zbawiennie wpływa na naszą skórę, włosy i paznokcie. To również bogate źródło takich witamin jak m.in. A, E, C. B6 oraz K.