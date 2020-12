Małżeństwo Beaty Chmielowskiej-Olech. Wszystko zaczęło się od jednej awantury

Beata Chmielowska-Olech rozpoczynała swoją karierę w wieku 23 lat i praktycznie od razu zaskarbiła sobie sympatię telewidzów. W tym czasie jej przyszły mąż przebywał w Stanach Zjednoczonych i tylko przypadek zdecydował, że para się spotkała. Jednak ich pierwsze spotkanie nie należało do najprzyjemniejszych.

Nieciekawe początki znajomości

Damian Olech późniejszy mąż dziennikarki przez kilka lat przebywał w USA, gdzie uczęszczał do szkoły wojskowej. Jednak po pewnym czasie zdecydował o powrocie do kraju i podjął studia z zakresu finansów i bankowości. Traf chciał, że para poznała się na imprezie u wspólnych znajomych, ale ich rozmowa zakończyła się karczemną awanturą.

Jak podaje "Rewia" Beata i Damian pokłócili się o strajk pielęgniarek – obydwoje mieli kompletnie różne spojrzenie na tę sprawę. Choć nie wyglądało to ciekawie, już następnego dnia Olech zdobył numer telefonu do kobiety. Dzwonił każdego dnia, co wywołało frustrację dziennikarki. Ostatecznie para zaczęła się spotykać i finalnie stanęli przed ołtarzem.