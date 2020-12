Mamy wcześniaków błagają o szczepienie przeciwko COVID-19. Dopiero wtedy będą mogły przebywać ze swoimi dziećmi

Przez pandemię koronawirusa wiele wcześniaków zostało oddzielonych od swoich rodziców. Szpitale tłumaczą, że kierują się dobrem dzieci, ale dla zrozpaczonych matek jest to trudne do zaakceptowania. Niektóre nie widziały dzieci od tygodni, część ma możliwość spotkania tylko przez kilka minut raz na kilka dni. Sytuacja w szpitalach w Polsce podczas pandemii jest trudna i zróżnicowana, nie ma jednolitych wytycznych. Każdy szpital wdraża przepisy, jakie ustanawiają dyrektorzy lub zarządy placówek.

"Boli mnie serce gdy myślę, że moje dziecko leży tam samo"

Magda Wiśniewska, mama 3-tygodniowego wcześniaka Jasia urodzonego na Śląsku, mówi nam, że do dziecka może wchodzić raz na kilka dni, po wcześniejszym umówieniu się z pielęgniarką. - Masakra - stwierdza łamiącym się głosem młoda kobieta. - Wszystko przez koronawirusa. Teraz do szpitala dostarczam głównie pieluchy. Przekazuję je zawsze przy wejściu. Boli mnie serce, gdy myślę, że moje dziecko leży tam samotnie, a ja nie mogę go przytulić.

- Od początku epidemii upominamy się jako fundacja, żeby mama miała możliwość kontaktu z dzieckiem – mówi Joanna Pietrusiewicz. - Naszym zdaniem kontakt z dzieckiem raz na kilka tygodni, albo co kilka dni na kilkanaście minut, jest niewystarczający, dlatego ciągle apelujemy o to, aby szpitale dawały mamom taką możliwość i z tego, co się orientuję, to się stopniowo zmienia – informuje nas przedstawicielka Fundacji Rodzić po Ludzku.