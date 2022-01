Manekin w rozmiarze 44 na wystawie sklepu sportowego. Prezenterka telewizyjna twierdzi, że to promowanie otyłości

"Osoby z nadwagą powinny mieć możliwość zakupu wysokiej jakości ubrań fitness, w których dobrze się czują. Sprawienie, by fitness był mniej onieśmielający, to krok 0 w walce z otyłością" – pisze jedna z internautek. "Powiem wprost, więc uważasz, że kobiety w rozmiarze plus size powinny zdrowo się odżywiać i ćwiczyć, ale co? Nie powinny mieć ubrań, aby móc to robić? Albo chociaż móc zobaczyć, jak by w nich wyglądały?" – dodaje inna.