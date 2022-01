Codziennie jadła warzywa na śniadanie w jednym celu. Po miesiącu zdała relację

Warzywne śniadania sposobem na walkę z uzależnieniem od cukru?

Wiele osób decyduje się na słodkie śniadania. Czy jednak mają one sens, jeżeli walczymy z uzależnieniem od cukru? Jenny Sugar postanowiła przekonać się, co będzie, jeśli przez miesiąc postawi na zupełnie inny pierwszy posiłek i zje na początku dnia porcję warzyw. Nie pokładała jednak w tej zmianie specjalnych nadziei - do internetowych opinii podchodziła z dystansem. To, czego nauczyła się w przeciągu zaledwie czterech tygodni, zupełnie odmieniło podejście do śniadań.