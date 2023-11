Manicure, który odmładza dłonie. Już nie pomalujesz paznokci na inny kolor

Młody i świeży wygląd to nie tylko zasługa odpowiednio dobranych ubrań czy nawilżonej skóry, pokrytej rozświetlającym i unoszącym owal twarzy makijażem. To także piękne i zadbane dłonie, które mówią więcej niż może się wydawać. Zmarszczki i przebarwienia na rękach to naturalny efekt procesu starzenia się skóry. Co nie oznacza, że nie możemy temu przeciwdziałać. Istotną rolę odgrywa manicure, którego kolor potrafi podkreślać defekty skóry lub przeciwnie - odmłodzić wygląd dłoni. Oto idealny manicure dla kobiet 50+, który sprawi, że z dumą wysuniemy "pazurki".