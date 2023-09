Ukryta funkcja obcinaczek. Mało kto ją zna

Wakacje to czas, w którym większość z nas udaje się na zasłużony wypoczynek. Poza ubraniami pakujemy też niezbędne produkty higieniczne, takie jak szampon, żel pod prysznic, żel do twarzy, krem przeciwsłoneczny, szczotkę i pastę do zębów, a także obcinaczkę do paznokci. Ostre krańce obcinaczki mogą uszkodzić opakowanie kosmetyków, uwalniając ich zawartość. Mało kto wie, ale obcinaczka ma blokadę. Dzięki niej unikniesz takiej sytuacji.