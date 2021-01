Manuela Gretkowska broni Krystyny Jandy. "Antyszczepionkowcy mogą żądać odrąbania zaszczepionych rąk"

Gretkowska o Jandzie

"Gdyby nie liczyć Rosji (ok. 140 milionów mieszkańców) jesteśmy procentowo na 1. miejscu europejskich antyszczepionkowców. Rosja wielka, więc wzbudza strach. My śmiech z "polish jokes". Światowe bestsellery naukowe wydaje się u nas przeciętnie w nakładzie 3 tys. Ale o genetyce Sarmacja ma własne zdanie, szabla czy nożyczki genetyczne, jeden czort. Co z tego, że mamy nieograniczony dostęp do wiedzy, skoro tracimy dostęp do własnego mózgu? W efekcie trolle i srolle produkują swoje mądrości: o powikłaniach pośmiertnych szczepionki covidowej. I tyrady, co komu szkodzi, jeśli się nie zaszczepią, a podniosą ryzyko zarażenia" – napisała Gretkowska.