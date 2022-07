Margaret w spodniach biodrówkach i crop topie z kołnierzykiem. Stylizacja w stylu lat 00. to strzał w dziesiątkę!

Margaret czyli Małgorzata Jamroży zdobyła popularność w 2012 roku podczas konkursu "Trendy" podczas festiwalu "TOPtrendy" z utworem "Thank You Very Much". Kilka miesięcy później ukazał się teledysk, który okazał się mocno kontrowersyjny i został usunięty z platformy YouTube. To nie przeszkodziło Margaret w zdobyciu sławy - jej piosenka stała się prawdziwym hitem.