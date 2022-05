Margaret wspomina ślub i wspomina o planach powiększenia rodziny. Zaskakująca wypowiedź

"To jest taka godzina dla mnie. Takie spa dla duszy . Co z tego, że będę fajnie wyglądającą zadbaną laską, jeśli moje wnętrze jest niepoukładane. To że chodzę na terapię, nie oznacza od razu, że jestem stuknięta. Jak boli cię kolano, idziesz do ortopedy. Pójście do psychoterapeuty to jak pójście do każdego innego lekarza [...]. Żyjemy pod bardzo dużą presją, której wiele osób nie wytrzymuje. Nie wszystkie problemy udaje się rozwiązać w gronie przyjaciół. Czasem przyda się rada profesjonalisty, który pomoże uporządkować myśli i spojrzeć na problemy i otaczający świat z dystansu" - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Joy".

Zaapelowała wówczas także do mediów, by nie stygmatyzowały osób zmagających się z trudnościami psychicznymi i zachęciła młodzież do korzystania z pomocy.