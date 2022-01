Maria Winiarska zrobiła mężowi prezent. Reakcja Wiktora Zborowskiego wyraża więcej niż tysiąc słów

Początki znajomości Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego

- Wiktor mi się podobał, był spokojny, przy tym podobny do swojego wuja Jana Kobuszewskiego – wysoki, szczupły, inteligentny. (...) I ciągle za mną łaził. Dałam mu buziaka, a on zadzwonił i zapytał, co chciałam przez to powiedzieć. W środku zimy specjalnie dla mnie zdobył gałązki bzu - wspomina Winiarska w "Urodzie Życia".